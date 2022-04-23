Байи ответил фанату, который попросил Рангника выпустить защитника в матче с «Арсеналом»

Один из болельщиков «Манчестер Юнайтед» в социальных сетях попросил тренера «красных дьяволов» Ральфа Рангника выпустить в матче с «Арсеналом» защитника Эрика Байи.

Один из фанатов манчестерской команды попросил Рангника выпустить на предстоящий матч с лондонским «Арсеналом» пару защитников Варан-Байи. Стоит отметить, что ивуарийский защитник «Манчестер Юнайтед» ответил на это сообщение и написал «пожалуйста».

Напомним, что Эрик Байи в этом сезоне провёл в английском чемпионате в составе «Манчестер Юнайтед» лишь четыре поединка.