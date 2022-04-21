Каррагер рассказал, какие трансферы ждут «Манчестер Юнайтед» при новом тренере

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением, о том какие трансферы ждут «Манчестер Юнайтед» с приходом в команду нового главного тренера Эрика тен Хага.

«Я уверен, что летом «Манчестер Юнайтед» хорошо закупится. Посмотрите, кого они приобрели в прошлом году: Криштиану Роналду, Рафаэль Варан и Джейдон Санчо. Они пригласили всех этих футболистов для борьбы за чемпионство, а не для попадания в четвёрку», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, сегодня «Манчестер Юнайтед» официально объявил о том, что со следующего сезона команду возглавит бывший тренер «Аякса» Эрик тен Хаг. На данный момент манкунианцами руководит немецкий специалист Ральф Рангник, который по окончании сезона займёт должность консультанта клуба.