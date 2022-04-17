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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» потребует около 50 млн евро за Дина Хендерсона

17 Апреля 2022 • 13:23 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
23.04 14:30

В «Манчестер Юнайтед» планируют получить достойную компенсацию за продажу запасного голкипера Дина Хендерсона.

Интерес к Хендерсону проявляет ряд клубов английской Премьер-лиги, а главным претендентом считается «Ньюкасл». Согласно сведениям Daily Star, «Манчестер Юнайтед» не отпустит 25-летнего вратаря этим летом, если покупатели не будут готовы потратить на трансфер порядка 48 млн евро.

Запасной голкипер «красных дьяволов» мог уйти ещё зимой, однако клуб не пожелал отпускать его в разгар сезона.

В нынешней кампании Дин Хендерсон провёл всего 3 матча за первую команду «Юнайтед» во всех соревнованиях, ни разу не появившись на поле в поединках АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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17.04  16:15 Ньюкасл ... Лестер 2.41 3.40 3.00
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