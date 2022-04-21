Артета: «Не было видно, что между «Челси» и «Арсеналом» существует разница в классе»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от победы своей команды в дерби против «Челси». Испанец после матча отметил, что не видел на поле разницы в классе между двумя командами.

«Сегодня не было видно, что между «Челси» и «Арсеналом» существует разница в классе. Но таблица говорит об обратном. То, что они сделали в прошлом году, и уровень, на котором они играют, и то, что они выиграли, тоже говорят об обратном», – сказал Артета после игры.

Напомним, вчера «Арсенала» обыграл на выезде «Челси» со счётом 4:2 и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице. Дубль на свой счёт записал Эдвард Нкетия, который до вчерашней игры не отличался в чемпионате более года.