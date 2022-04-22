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Тильманн заинтересовал «Арсенал»

22 Апреля 2022 • 17:50 Комментировать (1)
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
2.08 3.55 3.50
Через 19 ч. 21 мин.

Нападающий «Кёльна» Ян Тильманн вошёл в сферу интересов лондонского «Арсенала». По сообщениям The Sun, главный тренер «канониров» Микель Артета рассматривает немца в качестве потенциального усиления передней линии на следующий сезон.

По сведениям источника, трансфер 22-летнего нападающего оценивается в 12 с половиной миллионов фунтов. Руководство «Арсенала» считает, что эти инвестиции могут окупиться в будущем.

В этом сезоне Тильманн провёл 26 матчей в чемпионате Германии. В этих поединках немецкий нападающий сумел отличиться одним голом и двумя результативными передачами.

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Арсенал Лондон Кёльн
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