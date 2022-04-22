Тильманн заинтересовал «Арсенал»

Нападающий «Кёльна» Ян Тильманн вошёл в сферу интересов лондонского «Арсенала». По сообщениям The Sun, главный тренер «канониров» Микель Артета рассматривает немца в качестве потенциального усиления передней линии на следующий сезон.

По сведениям источника, трансфер 22-летнего нападающего оценивается в 12 с половиной миллионов фунтов. Руководство «Арсенала» считает, что эти инвестиции могут окупиться в будущем.

В этом сезоне Тильманн провёл 26 матчей в чемпионате Германии. В этих поединках немецкий нападающий сумел отличиться одним голом и двумя результативными передачами.