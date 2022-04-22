Роналду выложил фотографию с новорождённой дочерью

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал в своих социальных страницах фотографию своего семейства после того, как в нем случилось прибавление. И, хотя один из детей умер при родах, другая девочка родилась в полном порядке, и на фотографии Роналду держит ее на своих руках.

Роналду еще раз поблагодарил общественность за поддержку в непростые моменты, когда радость отцовства была омрачена горестной вестью о смерти одного из новорожденных. По словам португальца, он почувствовал любовь и уважение к своей семье, и это очень важно для него, а также для его гражданской супруги Джорджины Родригес.