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Роналду выложил фотографию с новорождённой дочерью

22 Апреля 2022 • 00:07 Комментировать
Арсенал
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Манчестер Юнайтед
2.05 3.55 3.55
23.04 14:30

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал в своих социальных страницах фотографию своего семейства после того, как в нем случилось прибавление. И, хотя один из детей умер при родах, другая девочка родилась в полном порядке, и на фотографии Роналду держит ее на своих руках.

Роналду еще раз поблагодарил общественность за поддержку в непростые моменты, когда радость отцовства была омрачена горестной вестью о смерти одного из новорожденных. По словам португальца, он почувствовал любовь и уважение к своей семье, и это очень важно для него, а также для его гражданской супруги Джорджины Родригес.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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