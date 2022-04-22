Тен Хаг намекнул, что может расстаться с Роналду «МЮ»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о будущем нападающего Криштиану Роналду. Нидерландец намекнул, что в случае отказа выполнять свои обязанности, форвард может быть продан.

«В этом плане я останусь самим собой. Я не изменю своего видения. Я сообщу большим игрокам о их задаче, но если они не примут её, то услышат от меня, то чего должны услышать. Не имеет значения, кто это будет», – сказал тен Хаг на своей пресс-конференции.

Напомним, что пресса ранее активно связывала Криштиану Роналду с уходом из «Манчестер Юнайтед». Одним из претендентов на португальца числится французский «ПСЖ».