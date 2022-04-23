Скоулз: «В раздевалке «МЮ» полная катастрофа»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» высказался об атмосфере в клубе на сегодняшний день.

«Красные дьяволы» потерпели третье поражение в последних четырёх матчах Английской премьер-лиги, уступив «Арсеналу» в Лондоне (1:3).

«Я немного поговорил с Джесси [Лингардом]. Уверен, он не будет возражать, если я открыто скажу, что в раздевалке «Манчестер Юнайтед» сейчас просто катастрофа. Полный беспорядок», – заявил Скоулз, ныне работающий телеэкспертом, в интервью DAZN.

После 34 туров «Юнайтед» отстаёт от идущего четвёртым «Арсенала» на шесть очков, при этом у «канониров» остаётся один матч в запасе.