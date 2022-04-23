Жезус может перейти в «Арсенал»

«Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Габриэлю Жезусу, сообщает The Athletic.

По информации источника, «канониры» ведут переговоры с представителями бразильца уже на протяжении нескольких месяцев.

Жезус защищает цвета «Манчестер Сити» с 2016 года. В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда семь забитых мячей и 11 результативных передач в 34 встречах. Контракт нападающего сборной Бразилии с «горожанами» истекает летом следующего года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.