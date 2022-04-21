Болельщики «Манчестер Юнайтед» создали петицию с требованием лишения Магуайра капитанской повязки

Фанаты «Манчестер Юнайтед» продолжают свою борьбу против Гарри Магуайра, который признан главным неудачником провального матча 30-го тура чемпионата Англии, в котором «МЮ» безропотно уступил «Ливерпулю». Приобретенный за 90 миллионов евро футболист всегда подвергался нападкам за свои нередко неуклюжие действия на поля, и сейчас его пытаются как минимум лишить капитанской повязки.

На известном портале Change.org создана петиция по лишению Гарри капитанской повязки, и она быстро собрала несколько десятков тысяч подписей. - Дорогие фанаты «Манчестер Юнайтед», мы устали от этого провала за 80 миллионов фунтов стерлингов, который еще и значится нашим капитаном, - гласит текст петиции.