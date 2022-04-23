Рангник назвал недопустимым сообщение Байи с просьбой об игровом времени

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал сообщение своего подопечного Эрика Байи, которое ивуариец ранее оставил в социальных сетях во время матча с «Ливерпулем». Напомним, что на просьбу болельщика выпустить на поле защитника, Байи ответил: «Пожалуйста».

«Если то, что вы мне говорите является правдой, подобное не должно происходить в футболе. Это недопустимо для любого чемпионата», – заявил Рангник на своей пресс-конференции.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в середине недели проиграл «Ливерпулю» на «Энфилде» со счётом 0:4. Дубль в матче оформил нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах.