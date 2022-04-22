Каррагер о Райсе и Беллингхеме: «На их месте я бы убежал за милю, если бы получил звонок от «МЮ»

Эксперт Sky Sports и бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер предостерёг полузащитников сборной Англии Джуда Беллингхема и Деклана Райса от перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Если бы я находился на месте Райса и Беллингхема, я бы убежал за милю, если бы получил звонок от «Манчестер Юнайтед», – цитирует Каррагера The Telegraph.

Напомним, что Деклан Райс уже долгое время является одной из главных трансферных целей «Манчестер Юнайтед». «Вест Хэм» оценивает своего полузащитника и вице-капитана в 100 миллионов фунтов. Что касается Беллингхема, то основными претендентами на англичанина являются «Ливерпуль» и мадридский «Реал».