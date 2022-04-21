Каррагер рассказал, кто, помимо тен Хага, подошёл бы «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал назначение Эрика тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что тен Хаг подходит им. Он проделал прекрасную работу в «Аяксе». Знаю, что ещё был вариант с Почеттино, большим поклонником которого я являюсь. Любой из этих тренеров был бы хорошим выбором», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, сегодня «Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении тен Хага новым главным тренером команды. Голландский специалист подписал контракт до июня 2025 года. К работе в новом клубе наставник приступит по окончании нынешнего сезона.