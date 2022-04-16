Дибала провёл «секретную встречу» с английским клубом

Согласно данным источника, нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала связался с «Манчестер Юнайтед».

Как утверждалось в итальянских СМИ, Эрик тен Хаг – будущий наставник «Манчестер Юнайтед» – высоко оценивает способности Дибалы. Боссы манчестерского клуба уже провели с аргентинцем «секретную встречу», о чём сообщает издание The Express.

Пауло Дибала покинет туринский «Ювентус» летом в качестве свободного агента, поскольку стороны не договорились о новом контракте.

Эрик тен Хаг с крайне высокой вероятностью возглавит «Юнайтед» с начала нового сезона. Нидерландский специалист, ныне работающий в амстердамском «Аяксе», планирует значительные изменения в составе своей будущей команды.