Эрик тен Хаг – новый тренер «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении Эрика тен Хага главным тренером команды. Нидерландец подписал контракт до 2025 года и приступит к работе уже в ближайшее время. Сейчас ему требуется время для того, чтобы получить визу в Великобританию.

«Это большая честь для меня. Я с нетерпением жду те вызовы, которые мне предстоит принять. Я знаю историю этого великого клуба и страсть, с которой болельщики поддерживают команду. Я хочу принести этому клубу заслуженный успех», – сказал тен Хаг в своём первом интервью.

Напомним, что лучшим достижением в карьере тен Хага является выход в полуфинал Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом» в сезоне 2018/19.