Эрик тен Хаг - главный тренер «Манчестер Юнайтед»: Что принесёт этот союз

В четверг стало известно имя нового главного тренера «Манчестер Юнайтед». Как и ожидалось, им стал Эрик тен Хаг, ранее руководивший «Аяксом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом решении.

Сериал с назначением главного тренера «Манчестер Юнайтед» завершён. В течение сезона называлось несколько потенциальных кандидатур, но в конце всё свелось к двум – Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг. У каждого есть свои плюсы и минусы, но выбор был сделан в пользу голландца.

«Манчестер Юнайтед», взглянув на тенденцию в Английской премьер-лиге, решил пригласить тренера-тактика. После увольнения сэра Алекса Фергюсона «манкунианцы» приглашали разных наставников, в том числе и именитых. Однако «тактических гиков» среди них не было. Как итог, за это время команда выиграла всего несколько трофеев, но была довольно далеко от тех позиций, к которым привыкла. И вот теперь на «Олд Траффорд» едет тактик.

Тен Хаг благодаря тактике довёл скромный «Аякс» до полуфинала Лиги чемпионов, и ему не хватило всего нескольких секунд, чтобы оказаться в решающем матче. По иронии судьбы «Аякс» проиграл «Тоттенхэму», который тогда возглавлял Почеттино. В том «Аяксе» особенно выделялись де Йонг и ван де Бек, который принадлежит «МЮ». Они действовали вне привычной системы, если смотреть на те функции, которые обычно выполняют центральные полузащитники. Тен Хаг тогда придумал им роли, за счёт чего они вскрывали оборону соперника.

Тен Хаг пытался повторить тот успех, но всё же проблема «Аякса» заключается в том, что достойно и оперативно заменить своих лидеров не получается. В этом сезоне амстердамцы опять ярки были в той же Лиге чемпионов, но в 1/8 не смогли пройти даже скромную «Бенфику». Наверное, тогда тен Хаг окончательно и понял, что для больших успехов ему нужен клуб с соответствующими возможностями.

Тем не менее надо понимать, что тен Хаг точно не гарантирует «МЮ» успеха. Ему как тренеру-тактику очень важно иметь хороший состав. При этом хороший состав – это вовсе не синоним набора звёзд. В последние же годы трансферная политика «красных дьяволов» похожа не на селекцию, а на шопинг. Игроков брали в команду не под футбольную идею, а под какую-то ещё. История с Криштиану Роналду в этом смысле самая показательная – просто перехватить португальца, чтобы он не оказался в «Сити».

Чтобы «МЮ» под руководством тен Хага чего-то добился, тренеру надо получить полную поддержку от руководства в комплектовании команды. Пеп Гвардиола в «Манчестер Сити» и Юрген Клопп в «Ливерпуле» получили свободу действий и комплектования. Да, порой их пожелания выглядели экстравагантными и слишком дорогими. Тем не менее на выходе руководители обоих клубов видят результат.

Однако вот тут мы подходим к важному моменту. Авторитет Гвардиолы к моменту прихода в «Манчестер Сити» был огромен. Клопп котировался ниже, но всё равно имел к моменту назначения в «Ливерпуль» финал Лиги чемпионов за спиной и выигранную бундеслигу. Неудивительно, что обоим полностью доверились. При этом можно вспомнить, что первые сезоны у обоих получились не слишком успешными. Готово ли будет руководство «МЮ» довериться новому тренеру полностью? В ином случае ждать чудес от тен Хага точно не стоит.

Роман Андреев