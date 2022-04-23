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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» проиграл четыре выездные игры кряду в чемпионате впервые с начала 80-х годов прошлого века

23 Апреля 2022 • 17:28 Комментировать (1)
Арсенал
3:1
Манчестер Юнайтед
окончен

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» отправился в гости к лондонскому «Арсеналу», где бесславно проиграл со счетом 1:3. Это было уже четвертое выездное поражение кряду для «Манчестер Юнайтед». Началась серия 6 марта, когда подопечные Ральфа Рангника уступили в выездном матче «Манчестер Сити» - 1:4. Затем последовало поражение от «Эвертона», это несчастье случилось 9 апреля.

А на этой неделе «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях еще дважды - сперва в отложенном матче 30-го тура с «Ливерпулем», а сейчас уступил «Арсеналу». Столь неудачной серии в чемпионате у «Манчестер Юнайтед» не было с начала 80-х годов прошлого века - в период с декабря 1980 года вплоть до марта 1981.

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окончен Арсенал 3:1 Манчестер Юнайтед 2.03 3.60 3.60
Идет 66 минута Манчестер Сити 5:1 Уотфорд 1.12 8.50 24.00
Идет 68 минута Норвич 0:3 Ньюкасл 3.50 3.30 2.20
Идет 67 минута Лестер 0:0 Астон Вилла 2.95 3.25 2.50
23.04  19:30 Брентфорд ... Тоттенхэм 4.30 3.70 1.85
24.04  16:00 Брайтон ... Саутгемптон 2.23 3.40 3.40
24.04  16:00 Бёрнли ... Вулверхэмптон 2.90 3.10 2.70
24.04  16:00 Челси ... Вест Хэм 1.60 4.20 5.80
24.04  18:30 Ливерпуль ... Эвертон 1.21 7.20 14.00
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