«Манчестер Юнайтед» проиграл четыре выездные игры кряду в чемпионате впервые с начала 80-х годов прошлого века

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» отправился в гости к лондонскому «Арсеналу», где бесславно проиграл со счетом 1:3. Это было уже четвертое выездное поражение кряду для «Манчестер Юнайтед». Началась серия 6 марта, когда подопечные Ральфа Рангника уступили в выездном матче «Манчестер Сити» - 1:4. Затем последовало поражение от «Эвертона», это несчастье случилось 9 апреля.

А на этой неделе «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях еще дважды - сперва в отложенном матче 30-го тура с «Ливерпулем», а сейчас уступил «Арсеналу». Столь неудачной серии в чемпионате у «Манчестер Юнайтед» не было с начала 80-х годов прошлого века - в период с декабря 1980 года вплоть до марта 1981.