Тен Хаг хочет видеть Дибалу в «МЮ»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг грядущим летом хочет усилить команду нападающим туринского «Ювентуса» Пауло Дибалой, чей контракт со «старой синьорой» истекает по окончанию нынешнего сезона.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, нидерландский специалист действительно хочет видеть Дибалу в своей команде, но осуществить трансфер будет не просто. Во-первых, тен Хагу будет сложно убедить руководство купить аргентинца, который в последние сезоны часто страдает от травм. А во-вторых, самого Дибалу не привлекает игра в чемпионате Англии, поэтому нападающий скорее предпочитает перейти в клуб из Испании или Италии.