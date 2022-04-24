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Рангник высказался об атмосфере в команде

24 Апреля 2022 • 08:10 Комментировать
Арсенал
3:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался об атмосфере в манчестерской команде.

Рангник сказал, что если полузащитнику Джесси Лингарду кажется, что атмосфера в раздевалке катастрофическая, то нужно обо всём об этом спрашивать именно игрока. Тренер отметил, что, лично по его мнению, футболисты достаточно неплохо ладят между собой, так что никаких больших проблем он не видит.

Напомним, что «красные дьяволы» проиграли «Арсеналу» со счётом 1:3 и на данный момент идут лишь на шестой строчке в таблице. От идущих на четвёртом месте «канониров» подопечные Рангника отстают уже на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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