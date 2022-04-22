Роналду готов сыграть с «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду готов принять участие в матче с «Арсеналом».

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил, что Роналду готов выйти на поле в игре против лондонского «Арсенала», сообщает Sky Sports. Ранее 37-летнему португальцу дали отпуск после смерти новорожденного сына, но игрок уже вернулся к тренировкам.

В этом сезоне Криштиану Роналду принял участие в 35 матчах, забил 21 гол и отдал три голевые передачи во всех турнирах. «Манчестер» сыграет с Арсеналом 23 апреля, начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.