Руни отказался войти в тренерский штаб «МЮ»

Главный тренер «Дерби Каунти» и лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отказался войти в тренерский штаб своего бывшего клуба. Как сообщает The Sun, англичанин не захотел становиться помощником главного тренера Эрика тен Хага, так как заинтересован только в роли первого номера на «Олд Траффорд».

Ранее Уэйн Руни вылетел вместе с «Дерби Каунти» из Чемпионшипа в третий по силе дивизион Англии. У клуба отняли 21 очко из-за многочисленных финансовых нарушений руководства. Недавно Руни заявил, что останется в «Дерби Каунти» и постарается вернуть команду в Чемпионшип уже в следующем сезоне.