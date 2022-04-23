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Руни отказался войти в тренерский штаб «МЮ»

23 Апреля 2022 • 15:01 Комментировать
Арсенал
3:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Главный тренер «Дерби Каунти» и лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отказался войти в тренерский штаб своего бывшего клуба. Как сообщает The Sun, англичанин не захотел становиться помощником главного тренера Эрика тен Хага, так как заинтересован только в роли первого номера на «Олд Траффорд».

Ранее Уэйн Руни вылетел вместе с «Дерби Каунти» из Чемпионшипа в третий по силе дивизион Англии. У клуба отняли 21 очко из-за многочисленных финансовых нарушений руководства. Недавно Руни заявил, что останется в «Дерби Каунти» и постарается вернуть команду в Чемпионшип уже в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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