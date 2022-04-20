Наставник «Севильи» высказался о будущем Марсьяля

Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги рассказал о ситуации с Антони Марсьялем, арендованным у «Манчестер Юнайтед».

«Мы не можем говорить о будущем Антони Марсьяля. Сейчас слишком рано делать выводы», – заявил испанский рулевой.

По данным журналиста-инсандера Фабрицио Романо, французский нападающий вернётся в «Манчестер Юнайтед», поскольку «Севилья» так и не начала переговоры по выкупу или продлению аренды 26-летнего игрока. Решение о будущем Марсьяля будет принимать Эрик тен Хаг, который, как ожидается, возглавит «Юнайтед» по окончании сезона.

Антони Марсьяль провёл за «Севилью» 11 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 голевой передачей.