Это другое: Допинг в Английской премьер-лиге как искусство ухода от ответственности

Шокирующие данные пришли из Англии. По сообщениям местных СМИ, с 2013-го по 2020-й год в Премьер-лиге было выявлено 15 нарушений антидопингового законодательства, но ни один футболист не был дисквалифицирован. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Представители Англии ведут себя очень громко, когда речь заходит о допинге применительно к России. В свое время там хотели перенести чемпионат мира-2018 в другую страну из-за скандала, затеянного Родченковым. К счастью, ФИФА не пошла на это. Тем не менее осадочек остался.

И вот выясняется, что в самой Великобритании 88 футболистов провалили допинг-тесты. Из них 15 выступали в Премьер-лиге, но ни один из них не подвергся дисквалификации. Эти данные были получены у UKAD, то есть официальной организации государства, которая призвана бороться с допингом, так что в их достоверности сомнений нет. При этом из указанных 15 игроков у 12 выявлены положительные тесты на запрещённые вещества, повышающие работоспособность. Трое других, видимо, просто попались на каких-то наркотических средствах.

Никто из футболистов Премьер-лиги не подвергся дисквалификации, так как признавалось, что принятие запрещённых препаратов было неумышленным или отсутствовало нарушение в связи с терапевтическим исключением. В целом мы к этой истории привыкли по Олимпиаде. Наказание следует не за приём запрещённого средства, а за отсутствие грамотного юриста, который сможет рассказать правдоподобную или не очень историю, в которую поверят.

В Англии с адвокатами всегда было хорошо. Сами игроки – миллионеры, владельцы клубов – миллиардеры. Нанять сильного адвоката для защиты интересов футболиста для них не является сложной задачей. Добавим к этому, что сама Премьер-лига также едва ли заинтересована в том, чтобы появился допинговый скандал вокруг какого-то футболиста. Если это вдруг окажется звезда, то последует удар по репутации.

При этом демонизировать Английскую премьер-лигу всё же не стоит. Она едва ли в этом смысле хуже, чем другие футбольные лиги мира. Можно просто вспомнить слова Эуфемиано Фуэнтеса. Испанский врач известен тем, что основал в своей стране сеть допинговых лабораторий, услугами которых пользовались многие спортсмены. Так вот, в конце 2010 года Фуэнтес на допросе говорил: «Если я заговорю – весь испанский футбол будет дрожать от страха. Тут же у национальной сборной отняли бы титул чемпиона мира 2010-го и чемпиона Европы 2008 года». Что он знал – так и осталось загадкой. Тем не менее заявление довольно серьёзное.

И всё же вернёмся к английскому футболу. Когда говорят о допинге, есть два взгляда на эту проблему. Есть спортивный подход, что все участники соревнований должны быть чистыми для определения сильнейшего. Есть же взгляд, что лига делает шоу, и для его красочности всё остальное неважно. Известен подход НХЛ, НБА и НФЛ к вопросу запрещённых средств.

Так или иначе, в вопросе Английской премьер-лиги больше всего задел не столько факт того, что кто-то что-то принимал. Скорее удивляет, что поборники чистоты в своём глазу бревна не видят. А если и видят, то принимают его не за какую-то проблему, а просто придумывают, как скрыть.

Роман Андреев