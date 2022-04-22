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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг назвал условие, при котором он согласился возглавить «Манчестер Юнайтед»

22 Апреля 2022 • 23:41 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
2.05 3.60 3.50
Через 13 ч. 38 мин.

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг заявил, что согласил возглавить клуб при условии полного контроля над трансферами.

«Я привык заранее устанавливать требования, как мне удобно работать. Если мои требования не выполнят, я за работу браться не буду. Я в конечном итоге отвечаю и отчитываюсь за результаты», - приводит слова Тен Хага издание Trouw.

Напомним, 21 апреля стало известно о том, что 52-летний голландец стал новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Он подписал контракт с «красными дьяволами» до 2025 года с возможностью продления еще на сезон. Главным достижением Тен Хага является выход в полуфинал Лиги чемпионов с «Аяксом» в сезоне-2018/19.

«Манчестер Юнайтед» после 33 туров набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Руководство клуба отмечает, что команда борется за попадание в топ-4, которое дает право выступать в Лиге чемпионов.


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Манчестер Юнайтед Апл Эрик тен Хаг
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23.04  14:30 Арсенал ... Манчестер Юнайтед 2.05 3.60 3.50
23.04  17:00 Манчестер Сити ... Уотфорд 1.12 8.50 25.00
23.04  17:00 Норвич ... Ньюкасл 3.50 3.35 2.15
23.04  17:00 Лестер ... Астон Вилла 2.85 3.35 2.50
23.04  19:30 Брентфорд ... Тоттенхэм 4.20 3.70 1.85
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