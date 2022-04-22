Тен Хаг назвал условие, при котором он согласился возглавить «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг заявил, что согласил возглавить клуб при условии полного контроля над трансферами.

«Я привык заранее устанавливать требования, как мне удобно работать. Если мои требования не выполнят, я за работу браться не буду. Я в конечном итоге отвечаю и отчитываюсь за результаты», - приводит слова Тен Хага издание Trouw.

Напомним, 21 апреля стало известно о том, что 52-летний голландец стал новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Он подписал контракт с «красными дьяволами» до 2025 года с возможностью продления еще на сезон. Главным достижением Тен Хага является выход в полуфинал Лиги чемпионов с «Аяксом» в сезоне-2018/19.

«Манчестер Юнайтед» после 33 туров набрал 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Руководство клуба отмечает, что команда борется за попадание в топ-4, которое дает право выступать в Лиге чемпионов.