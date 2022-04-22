Мёлестен посоветовал тен Хагу последовать примеру Тухеля

Бывший ассистент сэра Алекса Фергюсона и тренер махачкалинского «Анжи» Рене Мёлестен дал совет новому наставнику «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу. Француз сравнил нидерландца с Томасом Тухелем, который ранее добился результата с «Челси» без опыта работы в АПЛ.

«Тухель никогда не работал в АПЛ, но он пришёл и сразу дал результат. Вклад Тухеля в игру «Челси» видно невооружённым взглядом. Я думаю, что Эрику следует последовать его примеру», – цитирует Мёлестена ESPN.

Напомним, что Эрик тен Хаг подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2025 года. Нидерландец начнёт работать с командой после того, как завершит с «Аяксом» борьбу за чемпионский титул в национальном первенстве.