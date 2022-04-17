«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на футболиста сборной Италии

Вингер «Ромы» Николо Дзаньоло интересен лондонскому «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед».

Римляне надеются подписать новый контракт с 22-летним игроком, однако серьёзный интерес со стороны других клубов может серьёзно затруднить эту операцию. Подписать Дзаньоло планирует туринский «Ювентус». Кроме того, как информирует Fichajes, на итальянца претендуют два английских гранда – «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Дзаньоло сыграл 35 матчей за «Рому» во всех турнирах, записав в свой актив 7 голов и 8 результативных передач. Столичный клуб оценивает одного из своих лидеров в 60 млн евро.