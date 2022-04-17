Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на футболиста сборной Италии

17 Апреля 2022 • 15:06 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
23.04 14:30

Вингер «Ромы» Николо Дзаньоло интересен лондонскому «Арсеналу» и «Манчестер Юнайтед».

Римляне надеются подписать новый контракт с 22-летним игроком, однако серьёзный интерес со стороны других клубов может серьёзно затруднить эту операцию. Подписать Дзаньоло планирует туринский «Ювентус». Кроме того, как информирует Fichajes, на итальянца претендуют два английских гранда – «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Дзаньоло сыграл 35 матчей за «Рому» во всех турнирах, записав в свой актив 7 голов и 8 результативных передач. Столичный клуб оценивает одного из своих лидеров в 60 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Николо Дзаньоло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 36 минута Ньюкасл 1:1 Лестер 2.41 3.40 3.00
Идет 36 минута Вест Хэм 0:1 Бёрнли 1.59 4.20 5.80
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Апреля
16:16 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался об игре Бензема
15:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хочет создать в Манчестере комфортную среду
15:45 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» — «Бёрнли»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
15:45 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» — «Лестер»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
15:44 · Англия. Кубок Англии
Мане: «Ливерпуль» хочет стать лучшей командой в мире»
15:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в защитнике «Эвертона»
15:16 · Англия. Премьер-лига
Райт: «Если бы в «Манчестер Юнайтед» не было Роналду, то они и близко не занимали бы нынешнее место в таблице»
15:06 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» претендуют на футболиста сборной Италии
15:00 · Англия. Кубок Англии
Грилиш раскритиковал Гвардиолу за матч с «Ливерпулем»
14:44 · Англия. Премьер-лига
Агуэро снова подчеркнул, что считает Месси лучшим футболистом в мире
14:31 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг определился со своим ассистентом в «Манчестер Юнайтед»
14:29 · Англия. Кубок Англии
Тьяго Алькантара поделился эмоциями от игры Мане в кубковом матче против «Манчестер Сити»
14:17 · Англия. Премьер-лига
Хет-трик в матче с «Норвичем» позволил Роналду заработать дополнительно почти миллион фунтов стерлингов
13:23 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» потребует около 50 млн евро за Дина Хендерсона
13:21 · Англия. Кубок Англии
Тухель извинился перед Галлахером
Все новости
Рекомендуем