Роналду впервые приехал на клубную базу после смерти сына

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду впервые впервые приехал на тренировочную базу «красных дьяволов» после смерти своего новорождённого сына. Напомним, из-за этого португалец пропустил вчерашний матч против «Ливерпуля», который манкунианцы проиграли с разгромным счётом 0:4.

Как сообщает Manchester Evening News, сегодня утром Роналду прибыл на тренировочную базу клуба в Каррингтоне и, скорее всего, приступил к тренировкам. Следующий матч «Манчестер Юнайтед» пройдёт на этих выходных против лондонского «Арсенала».

Напомним, что помимо сына, у Роналду также родилась дочь, которую врачи сумели спасти.