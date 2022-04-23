Игнатов: В матче с «Ростовом» у «Спартака» всё будет хорошо

Российский полузащитник столичного «Спартака» Михаил Игнатов поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка в РПЛ с «Ростовом».

Игнатов сказал «Спорт-Экспрессу», что футболисты «Спартака» не оступятся в матче с «Ростовом», так что всё будет хорошо. Напомним, что «красно-белые» сыграют с подопечными Валерия Карпина 24 апреля в 16.30 по московскому времени. В первом круге была зафиксирована боевая ничья со счётом 1:1.

В этом сезоне Михаил Игнатов провёл в российском чемпионате 19 поединков и отметился одной результативной передачей. «Спартак» на данный момент занимает десятую строчку в таблице.