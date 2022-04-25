Песьяков: Для меня «Спартак» давно не особенный

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков поделился с журналистами своим мнением по поводу поединка с московским «Спартаком», за который вратарь в своё время играл.

Песьяков сказал ТАСС, что матч получился очень ярким и зрелищным, так что болельщики должны быть довольны. Вратарь отметил, что «Спартак» для него уже давно не особенный. Сергей добавил, что по поводу судейства ему трудно что-то сказать, ведь если и ВАР не помогает нашим арбитрам, то тогда им уже ничего не поможет.

Напомним, что «Ростов» в итоге обыграл «Спартак» со счётом 3:2. Подопечные Валерия Карпина сейчас идут на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.