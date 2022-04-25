Сухина о судействе Мешкова в матче «Ростов» - «Спартак»: Все решения были верные

Известный экс-арбитр Станислав Сухина оценил судейство Виталия Мешкова в скандальном матче между «Ростовом» и московским «Спартаком».

Сухина сказал «Спорт-Экспрессу», что все решения были приняты верно. Экс-арбитр отметил, что Виталий Мешков отработал весьма неплохо. Напомним, что судья в поединке между «Ростовом» и «Спартаком» поставил два пенальти в ворота московской команды и отменил два гола «красно-белых».

В итоге подопечные Паоло Ваноли на выезде уступили ростовской команде со счётом 2:3. «Спартак» пока идёт на десятом месте в таблице РПЛ.