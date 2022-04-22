В Сети набирает популярность мем про Ленина, Карреру и «Спартак»

Сегодня, 22 апреля день рождения празднует бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Экс-наставнику «красно-белых» исполнилось 58 лет. Итальянский специалист руководил «Спартаком» с 2016 по 2018 год и привел команду к долгожданному чемпионству в сезоне-2016/17 и побеждал с клубом в Суперкубке России в 2017 году.

Каррера родился в один день с российским революционером Владимиром Лениным. Благодаря ему в 1917-м году к власти пришли коммунисты.

В связи с тем, что Каррера в 2017- году выиграл чемпионат России, а Ленин в 1917 году «пошумел» на весь мир, в интернете завирусился данный мем.