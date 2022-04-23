Мостовой: «Шансы «Спартака» против «Ростова» равны»

Как мы уже сообщали, футболисты московского «Спартака» отправились в Ростов-на-Дону на матч 26-го тура российской Премьер-лиги, Бывший футболист красно-белых, а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой считает, что шансы команд абсолютно равны - он не видит «Спартак» фаворитом матча, несмотря на то, что москвичи только что вышли в полуфинал Кубка России и находятся на моральном подъеме.

- Я вижу равенство в матче «Ростов» - «Спартак». Никакой разницы нет, - заявил Мостовой, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

«Ростов» и «Спартак» соседствуют в турнирной таблице российской премьер-лиги - ростовчане девятые, «Спартак» - десятый.