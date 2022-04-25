Агент Сафонов: Мешкова нужно отправить судить в первую или вторую лигу

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался по поводу судейства российского арбитра Виталия Мешкова, который работал на матче между «Ростовом» и «Спартаком».

Сафонов сказал «Матч ТВ», что Мешков весь сезон так работает, но это дело не в предвзятости, а просто в низком уровне судейства. Агент отметил, что арбитра нужно отправить работать в первую или вторую лигу. Сафонов добавил, что с этой ситуацией должны разбираться те, кто отвечают за судейство.

Напомним, что представители «Спартака» остались недовольны работой Мешкова в поединке с «Ростовом». В итоге «красно-белые» проиграли ростовскому клубу со счётом 2:3.