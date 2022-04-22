Промес не сыграет против «Ростова» в 26-м туре РПЛ

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не поможет своей команде в матче 26-го тура РПЛ против «Ростова».

По данным «Спорт-Экспресса», Промес не полетел с командой на предстоящий матч в Ростов. 30-летний голландец пропустил три последних матча «Спартака» из-за травмы. Ранее он не играл против «Арсенала» (3:0), «Рубина» (1:1) и ЦСКА (1:0).

В нынешнем сезоне Промес сыграл 18 матчей в чемпионате России и забил шесть голов.

Матч «Ростов» - «Спартак» состоится на «Ростов Арене» 24 апреля, начало – в 16:30 мск.