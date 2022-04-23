Каррера поделился мнением о матче «Ростов» — «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют с «Ростовом».

«Играть в Ростове всегда тяжело, но я верю в успех «Спартака». «Красно-белые» обязаны подниматься выше по турнирной таблице, а «Ростов» — прямой конкурент», — приводит слова Карреры Sport 24.

Итальянский специалист считает, что недавний успех над ЦСКА в четвертьфинальном матче Кубка России, добавил «красно-белым» позитивного настроения.

После 25 туров «Спартак» делит с «Ростовом» 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Обе команды набрали к очной встрече по 31 очку. Матч «Ростов» — «Спартак» состоится завтра, 24 апреля. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.

Отметим, что московская команда отправились в Ростов на поезде из-за проблем с перелётами на юге страны.