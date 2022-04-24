Глебов: «На судейство грех жаловаться»

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов прокомментировал победу своей команды в 26-м туре РПЛ над «Спартаком» (3:2).

По словам футболиста, судейством должна разбираться судейско-экспертная комиссия. Игрок отказался от оценочных суждений бригады арбитров.

«Не мне судить. Были и такое, когда судья в одном моменте нам не свистел, в другом моменте «Спартаку» свистел. Поэтому сейчас на судей грех жаловаться», - сказал Глебов журналистам.

Напомним, в матче 26-го тура РПЛ «Ростов» - «Спартак» (3:2) главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил два пенальти в ворота «красно-белых» и не засчитал гол московской команды.

После этого Зарема Салихова в очередной раз подвергла критике этого арбитра.