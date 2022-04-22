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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-судья ФИФА отреагировала на слова Салиховой о женщинах-рефери в РПЛ

22 Апреля 2022 • 21:48 Комментировать (1)
Ростов
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Спартак Москва
3.05 3.40 2.30
24.04 16:30

Бывший судья Международной федерации футбола Наталья Авдонченко отреагировала на предложение Заремы Салиховой назначит женщин-арбитров на матчи РПЛ.

«Думаю, Зарема Салихова после своих слов будет долго кувыркаться и не знать, в какую сторону ей лететь. Пусть она и дальше хочет. Это решение не только судейского департамента, но и РФС», — приводит слова Авдонченко Sport24.

Экс-арбитр добавила, что женщины-арбитры готовы к тому, чтобы обслуживать матчи Российской премьер-лиги, однако будут проигрывать по скорости. По словам специалиста, для того, чтобы работать на матчах РПЛ, женщинам нужно сначала пройти подготовку в ПФЛ и ФНЛ.

В заключении Авдонченко заявила, что женщинам нужно около пяти лет работать в низших лигах, а уже потом можно и задуматься об РПЛ.

Напомним, ранее Салихова предложила привлекать на матчи Российской премьер-лиги женщин-арбитров.   


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Зарема Салихова
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