Экс-судья ФИФА отреагировала на слова Салиховой о женщинах-рефери в РПЛ

Бывший судья Международной федерации футбола Наталья Авдонченко отреагировала на предложение Заремы Салиховой назначит женщин-арбитров на матчи РПЛ.

«Думаю, Зарема Салихова после своих слов будет долго кувыркаться и не знать, в какую сторону ей лететь. Пусть она и дальше хочет. Это решение не только судейского департамента, но и РФС», — приводит слова Авдонченко Sport24.

Экс-арбитр добавила, что женщины-арбитры готовы к тому, чтобы обслуживать матчи Российской премьер-лиги, однако будут проигрывать по скорости. По словам специалиста, для того, чтобы работать на матчах РПЛ, женщинам нужно сначала пройти подготовку в ПФЛ и ФНЛ.

В заключении Авдонченко заявила, что женщинам нужно около пяти лет работать в низших лигах, а уже потом можно и задуматься об РПЛ.

Напомним, ранее Салихова предложила привлекать на матчи Российской премьер-лиги женщин-арбитров.