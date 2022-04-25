«Оторвал бы ему голову»: Ловчев раскритиковал защитника «Спартака» Кофрие

Известный экс-игрок «Спартака», а ныне эксперт Евгений Ловчев жёстко раскритиковал бельгийского защитника «красно-белых» Максимилиано Кофрие.

Ловчев сказал в эфире «Матч Премьер», что он бы оторвал бельгийскому футболисту голову после отвратительной игры в матче с «Ростовом». Эксперт отметил, что Кофрие должен был опекать своего игрока до конца, а они с Черновым просто смотрели футбол и ни за что не отвечали в своей штрафной площади.

Напомним, что в итоге спартаковцы уступили на выезде «Ростову» со счётом 2:3. На данный момент «красно-белые» идут на десятой строчке в таблице.