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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков встал на защиту Мешкова после матча 26-го тура «Ростов» - «Спартак»

24 Апреля 2022 • 19:45 Комментировать
Ростов
3:2
Спартак Москва
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков не понимает с чем связано недовольство судейства в матче 26-го тура РПЛ, в котором «Ростов» одержал победу над «Спартаком» (3:2).

«Непонятно, что за карточки, за какие симуляции. А так, какие вопросы к Мешкову? Ну я не знаю, за что в первом случает он дал пенальти, а во втором вроде — худо-бедно было», — сказал Широков «Спорт-Экспрессу».

Напомним, арбитр обслуживающий матч Виталий Мешков назначил два пенальти в ворота «Спартака». При этом, он не зачитал гол в ворота «Ростова».

«Красно-белые» после 26 матчей остались на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ и отставание от зоны стыков снова стало 3 очка. «Ростов» набрал 34 очка и располагается на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ.  


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