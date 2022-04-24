Широков встал на защиту Мешкова после матча 26-го тура «Ростов» - «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Широков не понимает с чем связано недовольство судейства в матче 26-го тура РПЛ, в котором «Ростов» одержал победу над «Спартаком» (3:2).

«Непонятно, что за карточки, за какие симуляции. А так, какие вопросы к Мешкову? Ну я не знаю, за что в первом случает он дал пенальти, а во втором вроде — худо-бедно было», — сказал Широков «Спорт-Экспрессу».

Напомним, арбитр обслуживающий матч Виталий Мешков назначил два пенальти в ворота «Спартака». При этом, он не зачитал гол в ворота «Ростова».

«Красно-белые» после 26 матчей остались на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ и отставание от зоны стыков снова стало 3 очка. «Ростов» набрал 34 очка и располагается на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ.