Московский «Спартак» отдал дань своим болельщикам

В матче 26-го тура российской Премьер-лиги московскому «Спартаку» предстоит южный вояж - команда встречается в гостях с «Ростовом». По последней моде, спартаковцы отправились на юг Российской Федерации в вагоне поезда, и накануне погрузки в него они отдали дань болельщикам клуба, сфотографировавшись с шарфами для группового фото.

Это - давняя традиция всех поклонников «красно-белых». При этом среди шарфов, с которыми фотографировались спартаковцы, были и ретро-варианты, посвященные 100-летиюклуба.

Матч между «Ростовом» и московским «Спартаком» состоится 24 апреля в 16:30, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.