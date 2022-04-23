Московский «Спартак» прибыл в Ростов-на-Дону на поезде

Футболисты московского «Спартака» прибыли в Ростов-на-Дону, где состоится матч Российской премьер-лиги с клубом «Ростов».

Как сообщает пресс-служба «красно-белых», московская команда прибыла в Ростов-на-Дону на поезде. Напомним, что аэропорты в некоторых городах России закрыты, так что клубам приходится добираться до южных городов на поездах или автобусах.

Матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоится 24 апреля в 16.30 по московскому времени. На данный момент ростовский клуб занимает девятую строчку в таблице, а «красно-белые» расположились следом на десятой позиции.