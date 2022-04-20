Ваноли рассказал о состоянии здоровья Промеса

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли раскрыл подробности о состоянии здоровья полузащитника Квинси Промеса, который не участвовал в четвертьфинальном матче Кубка России против ЦСКА (1:0).

«Мы надеялись, что он восстановится к этому матчу, но сроки увеличились. Надеемся, он скоро вернется, как те же Умяров и Мозес», — приводит слова Ваноли «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Промес сыграл за «Спартак» 18 матчей в чемпионате России, ему удалось шесть раз поразить ворота соперников.

«Спартак», обыграв ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России. Жеребьевка пройдет завтра, в 20:55 мск.

В чемпионате России «красно-белые» после 25 туров набрали 31 очко и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. 24 апреля «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом».