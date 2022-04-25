Баженов: «До вылета «Спартака» дело не дойдёт»

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов после поражения «красно-белых» от «Ростова» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ поделился мнением о дальнейших перспективах московской команды.

«Вылетит ли «Спартак»? Ну нет, до такого не дойдёт. Игра была весёлая, семь голов, два из которых не засчитаны. «Красно-белые» всегда в Ростове тяжело играют, у Карпина складывается особая атмосфера в матчах против своего бывшего клуба», — приводит слова Баженова РБК Спорт.

Футболист отметил настрой хозяев, а также неоднозначное судейство, вызвавшее много критики после игры. Баженов не уверен, что стоило отменять второй гола «красно-белых».

Напомним, обслуживал встречу Виталий Мешков, который ранее удостаивался резкой критики со стороны наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого. Отметим, что тогда арбитр так же работал на игре с участием «Ростова».

За четыре тура до конца чемпионата «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет три очка.