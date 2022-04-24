Карпин – о победе над «Спартаком»: «За такие деньги и так играть…»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура чемпионата России.

«Мы пытались выходить через пас, в отличие от «Спартака». Они просто грузили мяч на Соболева. Этим удивили. С такими игроками, за такие деньги. И так играть…» - сказал Карпин в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

«Ростов» вышел вперед на 14- й минуте благодаря точному удару Романа Туграева. Спустя три минуты форвард «Спартака» Александр Соболев за счет индивидуальных действий сравнял счет. На 75-й минуте Дмитрий Полоз реализовал пенальти и во второй раз вывел свою команду вперед. Однако, Руслан Литвинов на 90-й минуте встречи дальним ударом пробил Сергея Песьякова и сравнял счет. В ответной атаке защитник «красно-белых» Самуэль Жиго сфолил на атакующем игроке «Ростова» и арбитр Виталий Мешков назначил второй пенальти в ворота «Спартака». Али Соу реализовал момент и принес победу своей команде.

«Ростов» набрал 34 очка и оторвался от зоны вылета и уже находится на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» - 10-й с 31 очком.