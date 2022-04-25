«Это говорит Валера, который ничего не выиграл со «Спартаком»?: Зарема жёстко ответила Карпину

Зарема Салихова жёстко ответила тренеру «Ростова» Валерию Карпину, который заявил о том, что ему было бы стыдно жаловаться на судей с таким составом, как у «Спартака».

Зарема сказала «Чемпионату», что странно слышать подобные слова от тренера, который сам работал в «Спартаке» и имел там неограниченный бюджет, но ничего выиграть так и не сумел.

«Это говорит Валера, который рулил «Спартаком» на всех позициях, но ничего так и не выиграл?» - заявила Зарема.

Напомним, что спартаковцы на выезде уступили «Ростову» со счётом 2:3. Карпин работал в «Спартаке» с 2008 по 2014 год.