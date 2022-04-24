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Ловчев: Карпин и «Ростов» будут настроены на «Спартак» на 150 процентов

24 Апреля 2022 • 12:52 Комментировать
Ростов
...
Спартак Москва
3.15 3.20 2.40
Через 1 ч. 57 мин.

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный эксперт Евгений Ловчев поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка между «красно-белыми» и «Ростовом».

Ловчев сказал «Чемпионату», что он вообще ничего не ждёт от «Спартака», у которого бывают всплески, но стабильной игры так и не появилось. Эксперт отметил, что Валерий Карпин и «Ростов» будут настроены на 150 процентов, а в особенности главный тренер, которого Леонид Федун в своё время назвал «сбитым лётчиком».

Напомним, что встреча между «Ростовом» и «Спартаком» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин Евгений Ловчев
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24.04  16:30 Ростов ... Спартак Москва 3.05 3.15 2.55
24.04  19:30 ЦСКА Москва ... Динамо Москва 2.43 3.35 3.05
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