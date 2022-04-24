Ловчев: Карпин и «Ростов» будут настроены на «Спартак» на 150 процентов

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный эксперт Евгений Ловчев поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка между «красно-белыми» и «Ростовом».

Ловчев сказал «Чемпионату», что он вообще ничего не ждёт от «Спартака», у которого бывают всплески, но стабильной игры так и не появилось. Эксперт отметил, что Валерий Карпин и «Ростов» будут настроены на 150 процентов, а в особенности главный тренер, которого Леонид Федун в своё время назвал «сбитым лётчиком».

Напомним, что встреча между «Ростовом» и «Спартаком» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.