Хаджи: «Поездка на поезде никак не скажется на «Спартаке»

Бывший администратор и генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в которым «красно-белые» встретятся с «Ростовом».

«Хочется, чтобы «Спартак» победил. Но если успех в матче с ЦСКА был лишь вспышкой, то сегодня проиграем», — приводит слова Хаджи «РБ Спорт».

Хаджи также отметил, что поездка на поезде никак не скажется на игре «красно-белых». Специалист считает, что перелёты даются командам нелегче.

Напомним, матч «Ростов» — «Спартак» состоится сегодня в «Ростове». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени. На данный момент команды делят друг с другом 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе по 31 набранному очку.