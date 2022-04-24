Зарема назвала арбитра Мешкова главным действующим лицом матча

Зарема Салихова раскритиковала работу арбитров во главе с Виталием Мешковым на матче 26-го тура «Ростов» - «Спартак» (3:2).

«Мешков есть Мешков. Главное действующее лицо матча. Всегда верен своим методичкам: отменяет гол и назначает придуманные пенальти», — цитирует Салихову «Чемпионат».

По словам Заремы, при судействе арбитра Мешкова игрокам «Спартака» нельзя даже двигаться внутри своей площади, чтобы он не увидел нарушения со стороны игроков «красно-белых».

Жена владельца «Спартака» считает, что РПЛ и РФС решили поиздеваться над командой, назначая Мешкова на матчи москвичей.

Стоит отметить, арбитра критикует не только Салихова, но и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

«Спартак» уступил «Ростову» в рамках 26-го тура РПЛ и с 31 очком остался на 10-м месте в турнирной таблице. В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов».