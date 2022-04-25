Жиго прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго ответил на вопрос о фанатах после поражения в матче 26-го тура от «Ростова» (2:3).

«У фанатов много вопросов после поражения от «Ростова»? Я понимаю. Но мы будем отвечать на них на поле. И только так», — приводит слова Жиго «Спорт-Экспресс».

Французский защитник «Спартака» в этом сезоне принял участие в 33 матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу, а также получил восемь желтых карточек во всех турнирах.

После 26-го тура москвичи занимают десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко.