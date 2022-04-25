Поярков: «Мы единая семья, поэтому и побеждаем»

Защитник «Ростова» Николай Поярков высказался о победе своей команды над «Спартаком» (3:2) в рамках 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Считаю, что мы заслуженно победили. Мы единая семья, поэтому и побеждаем. Нарушается ли спортивный принцип? Нет. Мы в Тулу тоже на поезде добирались. Ничего, выиграли», — приводит слова футболиста «Ростова» «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний россиянин провёл за ростовский клуб 14 матчей, отметившись в них одной голевой передачей.

У «Ростова» после 26 матчей в активе 34 очка, что позволяет им идти на восьмом месте чемпионата России. Победа над «Спартаком» стала для клуба четвёртой подряд.